Россия: Кыргызстанку осудили на 300 часов работ, ее шаурмой отравились более 30 человек

В Перми более 30 человек отравились продукцией кыргызстанки – она продавала шаурму и самсы. Ее осудили на 300 часов работ, также женщина должна выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим.

Суд обвинил кыргызстанку в «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей».

Как сообщает прокуратура Пермского края, 32-летняя кыргызстанка без санитарной книжки и разрешения на трудоустройство продавала самсы и шаурму с декабря 2015 года по июнь 2016 года.

Ее рабочее место не было приспособлено для приготовления пищи, в нем не было водопровода и канализации.

В медучреждения Перми были доставлены 34 человека, состояние которых ухудшилось после употребления приготовленного ею фаст-фуда.

Из них у 30 был обнаружен сальмонеллез.

В результате лабораторных анализов на рабочем месте кыргызстанки и ее организме также был найден возбудитель сальмонеллеза.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, передающаяся с пищей.

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