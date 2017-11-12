Испания: Жители Барселоны вышли на митинг, требуя освободить «политических заключенных»

Около 750 000 человек вышли на улицы Барселоны, требуя освободить арестованных бывших членов правительства Каталонии.

По информации издания La Vanguardia, 11 ноября на акцию протеста вышли около 750 тысяч человек. Демонстранты требовали освободить политиков, задержанных после провозглашения независимости Каталонии.

Инициаторами митинга стали общественные организации «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural — их лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар входят в число арестованных.

Демонстранты несли в руках эстелады (неофициальный флаг независимой Каталонии) и скандировали «Пучдемон – наш председатель правительства».

Прямо во время митинга с помощью видеотрансляции из Бельгии к демонстрантам обратился экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон.

Он поблагодарил собравшихся за поддержку и попросил продолжить мирное сопротивление испанским властям на предстоящих досрочных парламентских выборах в Каталонии, которые пройдут 21 декабря.

Ранее по приказу Мадрида были арестованы члены каталонского правительства, а лидер автономии Карлес Пучдемон и его четыре соратника были вынуждены бежать в Бельгию. Там политики сдались полиции и их отпустили под подписку о невыезде.

Испанские власти обвинили каталонских политиков в мятеже и растрате государственных средств из-за проведения референдума, на котором каталонцы проголосовали за независимость Каталонии от Испании.

Вместо отстраненного от власти Карлеса Пудемона главой Каталонии стала заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

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