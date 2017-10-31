Генпрокурор Испании подал в суд на экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона и других каталонских политиков. Их обвиняют в мятеже и растрате государственных средств.

Как сообщает El Pais, генпрокурор Каталонии Хосе Мануэль Маса подал в суд на каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению независимости, по обвинению в мятеже и растрате.

Прокурор заявил, что они действовали «с полным пренебрежением к Конституции»

Всего в материалах дела упомянуты 20 человек, среди которых президент Каталонии Карлес Пучдемон, вице-президент Уриол Жункерас и другие представители правительства.

Прокурор потребовал, чтобы политики немедленно явились в следственные органы, иначе их арестуют. Но по информации ряда испанских СМИ, Карлес Пучдемон и еще пять членов каталонского правительства уехали в Бельгию.

Министр по делам миграции Бельгии заявил, что Пучдемону могут предоставить политическое убежище.

Власти Испании уже отстранили от должности главу Каталонии Карлоса Пучдемона и членов его правительства. Главой Каталонии стала заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Пучдемон не признал отставки своего правительства.

Ранее парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально объявляет о независимости региона.

По этой причине власти Испании распустили кабинет министров и правительство Каталонии, и планируют провести досрочные выборы в новый парламент региона 21 декабря.

После новоизбранный парламент назначит и новый кабинет министров.

Также испанские власти отстранили главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо — наказать правоохранительные органы Каталонии за отказ противодействовать избирателям Мадрид обещал еще в день референдума.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Власти региона объявили, что 90% пришедших избирателей проголосовали за независимость Каталонии.

Мадрид не признал итогов выборов, Еврокомиссия назвала их «незаконными» и «антиконституционными».

День референдума сопровождался в Каталонии массовыми столкновениями между местными жителями и полицией, которой приказали остановить избирателей. В результате пострадало около 800 человек.

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