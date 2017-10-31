Московский райсуд Чуйской области приговорил трех милиционеров к двум годам условно и выплате по 200 тысяч сомов за превышение должностных полномочий. Он заявил, что у обвинения недостаточно доказательств фактов пыток.
Суд приговорил троих милиционеров, которых обвиняли в пытках, к двум годам условного лишения свободы и выплате по 200 тысяч сомов с каждого осужденного.
Осужденные не смогут занимать должности в правоохранительных органах несколько лет.
По словам судьи, у обвинения недостаточно доказательств по факту пыток.
Однако суд обвинил милиционеров в превышении должностных полномочий. Обе стороны намерены обжаловать приговор.
«Поскольку они [подсудимые] доставили потерпевших в РОВД и проводили оперативно-розыскные мероприятия, опрашивали, выезжали более трех часов, суд считает, что они превысили свои служебные полномочия и в этой части у них есть вина», – сказал судья.
После оглашения приговора судья объяснил свое решение присутствующим в зале.
Он отметил, что обвинение по факту пыток должно быть полностью доказано всеми экспертизами.
По его словам, первичная судебно-медицинская экспертиза показала факт пыток, а комиссионная экспертиза его опровергла.
Судья также учел и отказ одного из потерпевших по делу от претензий к подсудимым.
Мать другого потерпевшего считает, что молодой человек отказался от претензий и изменил показания из-за угроз со стороны обвиняемых милиционеров и их родственников.
Ранее прокуратура Московского района установила факт давления на потерпевших, после чего подсудимых водворили в СИЗО.
По версии осужденных, потерпевшие сами подрались в камере, выясняя «кто кого сдал».
По их словам, это подтверждает медицинское освидетельствование, которое задержанные прошли перед водворением в ИВС.
«Они [эксперты] говорят, что да, у них имеются телесные повреждения, но эти телесные повреждения появились позже, но не в тот момент, когда их сотрудники задержали», – сказал один из осужденных.
Осужденные не считают себя виновными и намерены обжаловать приговор.
По их словам, они не превышали своего служебного положения и действовали в рамках следственного поручения.
Мать одного из потерпевших считает, что эксперты медицинской комиссии, опровергшие следы пыток, были «подкуплены».
Женщина также не согласна с приговором и намерена обжаловать его.
«Мы надеялись на справедливость, но не получили ее», – сказала она.
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