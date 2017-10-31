Министерство сельского хозяйства Казахстана опубликовало список компаний, ввоз молочной продукции которых «временно ограничили» — под запретом оказались «Шин-Лайн», «И.П.Тууганбаев», «Талас-Сут», «Елимай» и «Ак-Сут».

Минсельхоз Казахстана опубликовал обновленный список компаний, имеющих право ввоза молочной продукции на территорию соседнего государства.

В реестре также значились пять компаний, ввоз продукции которых на территорию Казахстана временно ограничен — это «Шин-Лайн», «И.П.Тууганбаев», «Талас-Сут», «Елимай» и «Ак-Сут».

Ранее 16 октября на сайте ведомства уже сообщали, что запретили пяти кыргызским молочным предприятиям ввоз продукции, однако тогда названия компаний не были уточнены.

«На сегодняшний день в отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции)», — сообщило ведомство.

Тогда же Министерство сельского хозяйства объявило, что в отношении продукции из Кыргызстана усилен ветеринарный и фитосанитарный контроль.

Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана уже уничтожил более 100 килограмм сыров из Кыргызстана — продукция «не соответствовала санитарным нормам».

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — это низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников. Водители вынуждены стоять в очередях по несколько суток для проезда в Казахстан.

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