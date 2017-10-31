В Таджикистане братьев и племянника Гулмурода Халимова приговорили к тюремному заключению от 7 до 18 лет. Их обвиняют в наемничестве, незаконном пересечении границ и сопротивлении милиции.

Двух братьев и племянника военачальника ИГИЛ Гулмурода Халимова приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 18 лет.

Комила, Назира и Али Халимовых арестовали в июле 2017 года, когда они с еще четырьмя родственниками пытались пересечь таджикско-афганскую границу.

При задержании два брата военачальника ИГИЛ Султонмурод и Фозил Халимовы, а также племянники Афзал Абдурашидов и Наим Рахмонов были убиты.

Спецслужбы Таджикистана считают, что переправить родственников из Таджикистана в Афганистан потребовал сам Гулмурод Халимов, а его контактным лицом был брат Назир.

Примечательно, что когда в 2016 году вышло видеобращение Гулмурода Халимова, призывавшего таджиков перестать быть «рабами кяфиров» и стать «рабами Аллаха», именно Назир Халимов настаивал на том, что на видео — не его брат.

Это не первый раз, когда родственники Халимова пытаются покинуть Таджикистан.

В мае 2017 года в аэропорту Душанбе был задержан сын военачальника Бехруз Халимов. По информации спецслужб, 18-летний парень пытался бежать к отцу в Сирию.

Вторая супруга бывшего Гулмурода Халимова Хумайро Мирова вместе с детьми также переехала на территорию под контролем ИГИЛ.

На Мирову, которая была начальником пресс-службы таджикской таможенной службы, возбудили дело в Таджикистане.

В сентябре минобороны России сообщило, что в результате авиаударов в районе сирийского города Дейр-эз-Зора военачальник ИГИЛ Гулмурод Халимов был убит, однако позже СМИ писали, что он был тяжело ранен.

Еще раньше сообщали о смерти военачальника в Мосуле — тогда информацию опровергли боевики ИГИЛ.

Кто такой Гулмурод Халимов?

Халимов — профессиональный снайпер и выпусник Высшей академии МВД Таджикистана. Он служил в Национальной гвардии во время гражданской войны в Таджикистане, после окончания которой в 1997 году ушел в ОМОН. Там он начинал как рядовой боец и в последствии неоднократно награждался государственными наградами.

Дослужился до звания подполковника и возглавил ОМОН. До перехода на сторону ИГИЛ он был уволен и обвинен спецслужбами в причастности к запрещенному религиозному движению «Салафия». Однако дело против него ничем не закончилось, а Гулмурод не только вернулся в ОМОН, но и возглавил его.

Мужчина сбежал в Сирию в середине 2015 года.

В мае 2015 года он появился на видео, где обвинил власти Таджикистана в «притеснении мусульман» и призвал соотечественников «стать рабами Аллаха, а не кяфиров».

Он пообещал вернуться в Таджикистан и построить там халифат.

Среди сторонников «Исламского государства» он известен под прозвищем Аль-Таджики.

Халимова объявили в международный розыск. Соединенные Штаты пообещали за информацию о его местонахождении награду в три млн долларов.

