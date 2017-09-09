Министерство обороны России сообщает, что военачальник ИГИЛ Гулмурод Халимов погиб в результате авиаудара в районе сирийского города Дейр-эз-Зора. Ранее несколько раз сообщалось о его смерти, но таджикские боевики опровергали его гибель.

Минобороны России заявили, что в результате авиаудара скончался «министр войны» ИГИЛ, бывший глава таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов.

«”Министр войны” международной террористической группировки “ИГИЛ” Гулмурод Халимов погиб от смертельного ранения», — заявили в Минобороне.

Кроме того, среди убитых боевиков — четыре влиятельных полевых командира ИГИЛ, в том числе амир Дейр-эз-Зора Абу Мухаммад Аш-Шимали. Его обвиняют в организации терактов в Париже 13 ноября 2015 года, а также в вербовке новобранцев и переброске их в Сирию.

Кто такой Гулмурод Халимов?

Халимов был главой таджикского ОМОНа, выпускником Высшей академии МВД и служащим Национальной гвардии.

Мужчина сбежал в Сирию в середине 2015 года.

В мае 2015 года он появился на видео, где обвинил власти Таджикистана в «притеснении мусульман» и призвал соотечественников «стать рабами Аллаха, а не кяфиров».

Он пообещал вернуться в Таджикистан и построить там халифат.

Халимова объявили в международный розыск. Соединенные Штаты пообещали за информацию о его местонахождении награду в три млн долларов.

В середине июля 2016 года многие СМИ сообщали, что Интерпол удалил Халимова из списка разыскиваемых. Сам Интерпол опроверг эту информацию.

Часть семьи боевика уехала за ним. В мае 2017 года спецслужбы задержали сына Халимова, который хотел уехать к отцу в Сирию.

В июле милиция убила двух братьев и двух племянников Халимова. Они также пытались покинуть Таджикистан и погибли во время перестрелки с милицией.

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