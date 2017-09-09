В перестрелке в центре города, на пересечении улиц Дегтяревской и Зоологической, пострадали двое кыргызстанцев. Их машина «Порше» попала под обстрел неизвестных.
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек».
По предварительным данным, 8 сентября в Киеве несколько неизвестных устроили погоню с перестрелкой.
Неизвестные на машине «Опель» гнались за автомобилем марки «Ягуар». На большой скорости они проехали по нескольким улицам и начали стрелять.
Под пули случайно попал припаркованный на обочине «Порше». Сидящие в нем люди получили множественные пулевые ранения, они в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко в интервью Телеканалу «112 Украина» рассказал, что в «Порше» находились граждане Кыргызстана.
«Будем надеяться, что их жизни ничего не угрожает. Машина, которую обстреляли, — это “Ягуар”. “Порше” пострадал, когда преступники на своем автомобиле пытались скрыться и зацепили его на перекрестке, он непосредственного участия в стрельбе не принимал», — сказал он.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется следствие.
Фото: ЕСПРЕСО