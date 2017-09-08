Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну-импровизатору Идрису Аийтбаеву автомобиль «Шевроле Малибу» и квартиру в Андижане. Поводом для подарка стал вклад акына в укрепление дружбы между кыргызским и узбекским народами.

Аийтбаев выступил перед узбекской делегацией в государственной резиденции «Ала-Арча» 5 сентября. Акын исполнил песню о дружбе двух стран, в которой упоминается, что «он ездит на машине “Шевроле Малибу”».

После этого президент Мирзиёев решил наградить акына-импровизатора. Официальным поводом для подарков стал вклад акына в укрепление дружбы между двумя народами.

Аким Андижанского района Шухрат Абдурохмонов вручил 7 сентября Аийтбаеву ключи от автомобиля «Шевроле Малибу» и трехкомнатной квартиры в Кургантюбинском районе Андижанской области.

В церемонии приняли участие семья и коллеги акына, а также сотрудники мэрии Оша.

Сам Аийтбаев сказал в интервью изданию «АКИпресс», что для него самое главное, чтобы кыргызский и узбекский народы «жили в дружбе и согласии».

«Так как я узбекистанский кыргыз, то все мои произведения о дружбе двух братских народов. Я надеюсь, что все существовавшие приграничные проблемы мне удалось передать посредством моего творчества», — сказал он.

По словам Аийтбаева, его родственники проживают в Узбекистане, он не видел в течение пяти лет.

Идрис Айитбаев — лауреат разных международных фестивалей. Также он преподает английский язык. Айтибаев свободно разговаривает на пяти языках — кыргызском, русском, узбекском, английском и турецком. Вместе со своей супругой воспитывает троих дочерей.

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном были напряженными из-за нерешенных вопросов по границе и водным ресурсам. Осенью 2016 года после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова политический диалог между странами начал налаживаться.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Кыргызстан с первым государственным визитом 5-6 сентября. Главы двух государств подписали договор о согласовании 85 процентов границ.

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