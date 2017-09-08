Полуторагодовалый сын рэп-исполнителя Азамата Кудзаева, более известного под псевдонимом MiyaGi, разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа. Исполнитель отменил все ближайшие концерты.

Трагедия произошла 7 сентября на улице Верхняя Масловка в Москве. Детали происшествия уточняются.

Представитель группы сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что исполнитель отменил все ближайшие концерты.

«Мы вынуждены взять паузу на неопределенный период и приостановить всю творческую и концертную деятельность коллектива», — написали в сообществе MiyaGi&Эндшпиль в социальной сети ВКонтакте.

Исполнитель планировал выступить в Бишкеке 24 сентября, однако этот концерт также отменен.

Представители группы также попросили проявить уважение к праву семьи на частную жизнь и призвали поклонников быть деликатными, выражая слова поддержки.

Азамат Кудзаев — российский рэпер, более известный под псевдонимом MiyaGi. Он стал популярным благодаря дуэту с Сосланом Бурнацевым, выступающим под псевдонимом Эндшпиль.

Коллектив выпустил два альбома — «Hajime» и «Умшакалака».