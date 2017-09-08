Около 300 человек с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) вышли на пеший марш в Бишкеке. Основной целью марша стало привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью, а также призыв к ратификации Конвенции ООН о правах ЛОВЗ.

Участники марша прошли от Аалы Токомбаева до проспекта Манаса. На марш вышли люди с разными заболеваниями — у некоторых ограничены двигательные функции, другие потеряли слух или зрение. Некоторых участников сопровождали родственники.

По словам организаторов, власти приняли активное участие в организации мероприятия — милиционеры и карета скорой помощи сопровождали демонстрантов.

Участница марша Укей Мураталиева сказала, что государство должно обеспечивать всем гражданам равные возможности.

«У всех людей одинаковые права, а вот возможности разные. Многие дети с инвалидностью получают образование на дому, но оно некачественное. Когда учитель приходит два раза в неделю, к 17 годам в лучшем случае можно научиться только читать и писать, а потом человек не сможет сдать экзамены. И никто не возьмет его на работу. Поэтому в глазах общества наша участь — получать пособия и доживать», — сказала Мураталиева.

Мураталиева считает, что государству нужно создать условия для того, чтобы люди с инвалидностью могли содержать себя, платить налоги и делать вклад в развитие страны.

«Некоторые люди считают, что раз люди с инвалидностью получают пособия, то и жизнь у нас «зашибись», но это не так», — заключила Укей Мураталиева.

Пособия по инвалидности в среднем составляют от полутора до трех тысяч сомов, тогда как прожиточный минимум уже превысил пять тысяч сомов.

Одной из главных целей марша стало привлечение внимания к проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются ЛОВЗ. Участники марша надеются, что смогут привлечь внимание властей и они ратифицируют Конвенцию ООН о правах ЛОВЗ, которая была подписана в 2011 году.

Основной посыл Конвенции — обеспечение равных прав для людей с ограниченными возможностями. Люди с инвалидностью должны участвовать в социальной, экономической, политической и культурной жизни общества наравне со всеми остальными гражданами. Конвенция также призывает обеспечить защиту прав людей с инвалидностью.

В Кыргызстане проживает более 170 тысяч человек с инвалидностью.

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