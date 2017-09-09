Фильм «Сулайман-Тоо» Елизаветы Стишовой отобран на 42-й международный кинофестиваль в Торонто, который стартовал седьмого сентября.
Зрители фестиваля посмотрят фильм в программе фестиваля «Открытие».
Режиссер фильма Елизавета Стишова рассказала, что ее заинтересовала история горы Сулайман-Тоо.
«Ош мне очень понравился. Там я и узнала о Сулайман-Тоо много интересного, в том числе о мифах и легендах, связанных с этим местом. Можно сказать, эта гора с необычным прошлым», — сказала режиссер.
Актерский состав фильма состоит из кыргызских и казахских актеров.
Кинофестиваль в Торонто существует с 1976 года. Главным призом является приз зрительских симпатий, присуждаемый лучшему фильму по результатам зрительского голосования.
О чем фильм «Сулайман-Тоо»
Фильм рассказывает о горе Сулайман-Тоо вблизи Оша. Это место молитв для местного населения, а также здесь просят здоровья, любви и счастья.
Мальчик по имени Улук, вызволенный из детского дома, просит счастья для своей семьи.
Его отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой, называющей себя матерью Улука и второй женой, беременной от него.
Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном грузовике.
В фильме раскрываются судьбы героев на фоне старинных обычаев, которые переплетаются с современными реалиями.