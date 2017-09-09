Фильм «Сулайман-Тоо» Елизаветы Стишовой отобран на 42-й международный кинофестиваль в Торонто, который стартовал седьмого сентября.

Зрители фестиваля посмотрят фильм в программе фестиваля «Открытие».

Режиссер фильма Елизавета Стишова рассказала, что ее заинтересовала история горы Сулайман-Тоо.

«Ош мне очень понравился. Там я и узнала о Сулайман-Тоо много интересного, в том числе о мифах и легендах, связанных с этим местом. Можно сказать, эта гора с необычным прошлым», — сказала режиссер.

Актерский состав фильма состоит из кыргызских и казахских актеров.

Кинофестиваль в Торонто существует с 1976 года. Главным призом является приз зрительских симпатий, присуждаемый лучшему фильму по результатам зрительского голосования.

О чем фильм «Сулайман-Тоо»

Фильм рассказывает о горе Сулайман-Тоо вблизи Оша. Это место молитв для местного населения, а также здесь просят здоровья, любви и счастья.

Мальчик по имени Улук, вызволенный из детского дома, просит счастья для своей семьи.

Его отец Карабас мечется между первой женой Жыпарой, называющей себя матерью Улука и второй женой, беременной от него.

Женщины борются за любовь мужчины в постоянных переездах по стране на допотопном грузовике.

В фильме раскрываются судьбы героев на фоне старинных обычаев, которые переплетаются с современными реалиями.