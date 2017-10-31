В институте омбудсмена отказались от тендера по покупке внедорожника за 1,5 млн сом. Средства на покупку автомобиля планируют перечислить детям из малоимущих семей.

В пресс-службе института омбудсмена заявили, что отменили тендер на покупку внедорожника за 1,5 миллиона сом.

Омбудсмен Кубат Оторбаев отправил письмо об этом министру финансов Адылбеку Касымалиеву. Оторбаев объяснил, что отказывается от покупки в целях экономии госбюджета.

Омбудсмен попросил министра передать в помощь детям из малоимущих семей.

Внедорожник для омбудсмена

Аппарат омбудсмена объявил тендер на закупку внедорожника за 1 миллион 576 тысяч сомов.

По условиям тендера, автомобиль должен был быть доставлен к зданию ведомства до 1 декабря. Какой именно внедорожник нужен ведомству, не уточняется, однако цвет машины должен быть «серым, серебристым или белым».

Однако позже это решение было подвергнуто критике со стороны общественности, так как у института омбудсмена около года стоял брошенный джип.

Японский автомобиль был куплен институтом на «спонсорские деньги» в 2013 году и некоторое время использовался занимавшим тогда пост омбудсмена Турсунбеком Акуном.

Сотрудники института омбудсмена объяснили простой джипа тем, что у ведомства отсутствовали средства на уход за машиной.

По теме: