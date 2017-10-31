«Узбектелеком» разрабатывает новый мессенджер Uzphone. Разработчики считают, что Uzphone станет аналогом «Telegram» и «WhatsApp» в Узбекистане.

Пока мессенджер находится на стадии альфа-тестирования, но с его помощью уже можно писать сообщения и звонить.

«В течение двух месяцев мы выйдем на стадию бета-тестирования. В следующем году планируем официально представить его публике», – сказал директор филиала «Узбектелеком» Марат Фаттахов.

С помощью Uzphone Узбекистан надеется «перетянуть часть доходов», которые зарабатывают зарубежные мессенджеры.

Разработчики надеются обслуживать до 1 миллиона пользователей и хотят в будущем интегрировать приложение со смарт-телевизорами и камерами наблюдения.

В Узбекистане уже пробовали запускать аналоги «Facebook» — социальных сетей там больше 30, но активны из них менее 10.

Например, в 2016 году запустили национальную соцсеть Davra.uz, а до нее такие соцсети, как Muloqot, Myjob.uz.

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