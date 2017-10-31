Первомайский райсуд Бишкека признал недействительными сведения пресс-службы Госкомитета нацбезопасности, которая сообщила, что сотрудники «Бир-Дуйно — Кыргызстан» мешали обыску в доме подозреваемого в экстремизме.

Суд признал сведения пресс-службы ГКНБ от 24 января 2017 года «не соответствующими действительности».

В сообщении ГКНБ говорилось, что сотрудники «Бир-Дуйно» попытались помешать оперативникам провести обыск в доме подозреваемого в экстремизме.

Также спецслужбы заявляли, что при обыске обнаружили в доме подозреваемого экстремистские материалы, связанные с «Бир-Дуйно».

Суд обязал Госкомитет национальной безопасности опровергнуть в СМИ недостоверные сведения.

Правозащитники заявили, что «удовлетворены» решением суда.

«Вчера был замечательный день, это итог нашей девятимесячной борьбы за справедливость, за законность в Кыргызстане», — сказала глава правозащитного движения «Бир-Дуйно» Толекан Исмаилова.

Правозащитники надеются, что суды и дальше будут соблюдать закон и способствовать продвижению заявленной судебной реформы.

Иск против ГКНБ

В январе 2017 года ГКНБ опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось об обыске и задержании жителя села Кара-Суу. Его подозревали в причастности к экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». В сообщении говорилось, что у подозреваемого обнаружили диски с экстремистскими призывами.

Спецслужбы указали в пресс-релизе, что задержанию препятствовали сотрудники «Бир-Дуйно». Правозащитники заявили, что их коллег не было на месте задержания.

Правозащитники посчитали, что этим сообщением ГКНБ пытался очернить деловую репутацию правозащитной организации, так как пресс-релиз опубликовали многие издания. После этого правозащитники подали в суд на Госкомитет национальной безопасности.

Судебные разбирательства длились в течение девяти месяцев. Суды неоднократно переносились по различным причинам.

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