Бишкекская мэрия заявила, что подъемники для инвалидов в отремонтированных подземных переходах возле Филармонии и ЦУМа до сих пор не установлены из-за проблем с доставкой.

Начальник Управления капитального строительства при мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев сказал журналисту Kloop.kg, что из-за сложившейся ситуации на границе уже готовые подъемники не могут доставить в Кыргызстан из России.

По его словам, подъемники предварительно установят до 20 ноября.

«Они уже изготовлены и стоят на погрузке на российском заводе, но в связи со сложившейся ситуацией на границе их не могут сюда доставить. Это были форс-мажорные обстоятельства», — сказал Эшенбаев.

Мэрия обещала установить подъемники в течение октября после открытия отремонтированных подземных переходов.

Протечки в отремонтированном переходе

В конце сентября отремонтированный за 27 млн сомов потолок подземного перехода возле Филармонии начал протекать. Мэрия Бишкека сообщила, что расходы на ремонт подземки возьмет на себя подрядчик.

Реконструкцию подземных переходов возле Филармонии и ЦУМа начали весной 2017 года, потому что они находились в «предаварийном состоянии».

Всего на реконструкцию двух переходов выделили около 70 млн сомов.

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