Мэрия Бишкека выясняет причины протечки потолка в подземном переходе возле Филармонии. В муниципалитете сообщают, что расходы на ремонт подземки возьмет на себя подрядчик — компания «Главтехинвест».

По словам главы управления капитального строительства Нурлана Эшенбаева, точно неизвестно, где именно находится повреждение, из-за которого происходит протечка потолка в подземном переходе.

Эшенбаев также сказал, что, возможно, ошибки были допущены при работах по гидроизоляции.

«Это была грубая ошибка подрядчика. Но эти недостатки мы будем устранять силами подрядчика. Мы постараемся в дневное время не создавать неудобства горожанам и работать в ночное время», — сказал Эшенбаев в интервью «Вечернему Бишкеку» .

По его словам, ради устранения протечки, возможно, придется вскрыть дорожное покрытие над подземкой на пересечении проспектов Чуй и Манаса.

«Наши специалисты сейчас изучают варианты решения проблемы, в том числе, вскрытие дорожного полотна. Но решение еще не принято. Все затраты за ремонт понесет подрядчик», — сказал Эшенбаев в интервью изданию «Азаттык».

Потолок в подземке начал протекать через 20 дней после открытия, когда прошел первый сильный дождь.

Ремонт подземных переходов

Мэрия объявила тендер на ремонт подземных переходов весной 2017 года, потому что они находились в «предаварийном состоянии».

Реконструкция подземного перехода возле Филармонии началась в середине мая, а перехода возле ЦУМа — 10 июля. На ремонт подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса потратили около 23 млн сомов, на реконструкцию второй подземки выделили более 50 млн сомов.

Помимо основного ремонта, власти обещали поставить современные подъемники для инвалидов. Однако подъемники для инвалидов пока не привезли из России.

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