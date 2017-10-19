Неизвестные люди стреляли из машины в жителя села Маевка Чуйской области. Милиция начала поиски стрелка, пострадавший находится в больнице.

В пресс-службе УВД Чуйской области сообщили журналисту Kloop.kg, что на одном из рынков села Маевка вечером 18 октября произошла стрельба.

Оперативная группа, выехавшая в поселок, выяснила, что неизвестные люди из машины выстрелили в живот местному жителю и скрылись.

«Мужчину, который получил пулю в живот, доставили в больницу №1 города Бишкек. Вчера его допросить не удалось из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе.

По данным милиции, врачи оценивают состояние раненого как удовлетворительное. Следователь опрашивает потерпевшего, чтобы получить дополнительную информацию о личностях, которые могли стрелять.

Ранее в селе Маевка неизвестный поджег три автомобиля и торговый павильон. По данным милиции, это сделал местный житель с «психическим расстройством». Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджогов.

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