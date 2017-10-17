ГУВД Чуйской области сообщило, что предположительно человек «с психическим расстройством» поджег три машины в селе Маевка близ Бишкека в ночь на 17 октября.

По данным ГУВД Чуйской области, в селе Маевка в ночь на 17 октября полностью сгорела машина марки «Фиат» и частично сгорели «Тойота Калдина» и «Субару Импреза».

Кроме того, неизвестный поджег паласы, которые висели во дворе частного дома, и попытался поджечь павильон и дверь еще одного дома.

По версии милиции, предположительно поджоги совершил человек с психическим расстройством.

«В селе Маевка на учете стоят три человека с таким диагнозом. Готовится материал для возбуждения уголовного дела. Версия о том, что поджоги имели политическую подоплеку, милицией не рассматривается», — сообщили в ГУВД.

О поджегах в селе сообщила у себя в фэйсбуке журналистка издания «КирТаг» Альбина Метерова. По словам журналистки, неизвестный поджег машину, принадлежавшую ее семье.

«Ночью около 02:30 нас разбудили соседи и сообщили, что горит наш автомобиль, припаркованный во дворе дома. Выбежав на улицу мы увидели, что горит задняя часть машины, где расположен бензобак. Чуть позже мы увидели, что кроме нашего авто, горит и автомобиль наших квартирантов, припаркованный на улице возле дома. Огонь уже перекинулся на хозпостройки», — написала она.

Метерова написала, что им удалось потушить огонь, однако соседи из других домов также стали сообщать о поджогах домов и машин.

После революции 2010 года в селе Маевка произошли столкновения, в которых погибло 5 человек и 15 пострадали. Первоначальной причиной столкновений был земельный вопрос, однако затем противостояние переросло в межэтнический конфликт.