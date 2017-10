Журналистку Дафну Каруану Галицию убили, подложив бомбу в её автомобиль на родном острове Мальта. В прошлом году она раскрыла участие премьер-министра страны и его окружения в коррупционных схемах.

Взрыв произошел 16 октября — машина журналистки взорвалась вскоре после того, как она отъехала от дома.

Полиция устанавливает причину взрыва, пока ответственность за гибель журналистки на себя никто не взял.

За две недели до гибели женщина обращалась в полицию. По ее словам, ей поступали угрозы от неизвестных, они якобы требовали от журналистки прекратить расследование против властей страны.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого расследовала Каруана Галиция, сразу же отреагировал на её убийство.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека, но ничто не может оправдать это варварское нападение», — сказал он.

Власти Мальты обратились к ФБР за помощью в расследовании взрыва автомобиля Галиции.

Помимо премьера-министра, заявления в связи с гибелью журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что заплатит 20 тысяч евро за информацию, которая поможет найти возможных убийц журналистки.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J

— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) October 16, 2017