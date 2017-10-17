Журналистку Дафну Каруану Галицию убили, подложив бомбу в её автомобиль на родном острове Мальта. В прошлом году она раскрыла участие премьер-министра страны и его окружения в коррупционных схемах.

Взрыв произошел 16 октября — машина журналистки взорвалась вскоре после того, как она отъехала от дома.

Полиция устанавливает причину взрыва, пока ответственность за гибель журналистки на себя никто не взял.

За две недели до гибели женщина обращалась в полицию. По ее словам, ей поступали угрозы от неизвестных, они якобы требовали от журналистки прекратить расследование против властей страны.

Реакция властей на гибель журналистки

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого расследовала Каруана Галиция, сразу же отреагировал на её убийство.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека, но ничто не может оправдать это варварское нападение», — сказал он.

Власти Мальты обратились к ФБР за помощью в расследовании взрыва автомобиля Галиции.

Помимо премьера-министра, заявления в связи с гибелью журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что заплатит 20 тысяч евро за информацию, которая поможет найти возможных убийц журналистки.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) October 16, 2017

Кем была Каруана Галиция

Дафне Каруана Галиция получила известность после того, как она обнаружила в «Панамском архиве» документы, связанные с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом и его ближайшим окружением.

Она обвинила его в коррупции, а также в том, что его жена получает деньги от дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева через офшорные компании.

Каруна Галиция также расследовала, как власти страны продают мальтийские паспорта.

Издание Politico назвало её «женщиной, ведущей крестовый поход против непрозрачности и коррупции на Мальте».

Каруана Галиция была одной из сотен журналистов по всему миру, расследовавших утечку документов из так называемого «Панамского архива» весной 2016 года.

Другие расследования из этой серии вскрыли причастность 12 бывших и нынешних мировых лидеров, которые создавали коррупционные схемы в офшорных зонах. Среди них — король Саудовской Аравии, президенты Украины, Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии, шесть бывших премьер-министров и бывший эмир Катара.

Расследование затрагивает родственников высокопоставленных чиновников разных стран, которые владеют офшорами — например, друзья президента России Владимира Путина, родственники председателя КНР Си Цзиньпиня или племянники сирийского президента Башара Асада.