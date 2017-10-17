На трех пропускных пунктах кыргызско-казахской границы сохраняются очереди, в заторах также стоят автомобили и грузовики. По данным Погранслужбы, казахская сторона до сих пор ведет «усиленный режим работы».

В Погранслужбе сообщили журналисту Kloop.kg, что наиболее сильные заторы и очереди сохраняются на контрольно-пропускных пунктах «Ак-Жол» («Кордай»), «Чон-Капка» и «Ак-Тилек».

«На “Ак-Жоле” 16 октября было более 500 человек к вечеру, но их стали быстрее пропускать ночью. Казахская сторона объясняет это все тем же — усиленным режимом работы», — сообщили в пресс-службе.

Утром 17 октября на КПП «Ак-Жол» зафиксировали очередь в 150 человек. В пресс-службе сказали, что к вечеру ожидается большее скопление людей.

На КПП «Ак-Тилек» и «Чон-Капка» автомобильные заторы. По данным пограничников, на этих пунктах стоят более 130 грузовиков и около 30 легковых автомобилей.

Очереди и заторы на границе

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе началось с 10 октября на фоне дипломатического скандала.

Президент Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Казахстан отправил Кыргызстану ноту протеста, после чего казахские пограничники перешли на усиленный режим работы. Власти Казахстана объяснили усиленный режим работы на границе «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

Также власти Казахстана объявили об усилении ветеринарного контроля на границе, чтобы уменьшить объем «серого импорта». Пяти молокоперерабатывающим компаниям из Кыргызстана уже запретили ввозить продукцию в Казахстан.

Министерство экономики Кыргызстана считает, что действия казахской стороны «противоречат» нормам ЕАЭС и «ограничивают» свободу передвижения товаров.

Атамбаев в своей речи 15 октября заявил, что если ситуация на границе не изменится, он созовет экстренное совещание президентов стран ЕАЭС.

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