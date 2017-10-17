Джалал-Абадский городской суд приговорил к восьми годам тюрьмы 18-летнего парня, который, по версии следствия, готовил теракт. При задержании сотрудники ГКНБ нашли у него дома две гранаты, два килограмма селитры и 67 разнокалиберных патронов.

Пресс-секретарь Джалал-Абадского горсуда Маркел Болотов в интервью Kloop.kg рассказал, что суд вынес решение 6 октября.

По его словам, молодого человека признали виновным по статьям «Подготовка к террористическому акту», «Незаконное приобретение, передача и хранение взрывчатых веществ».

«Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима», — сказал Болотов.

Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело после проведенного по наводке обыска в доме 18-летнего парня.

При обыске оперативники изъяли гранату Ф-1 без запала, Ф-1 с запалом, гранату ВОГ-25П, два килограмма селитры, 67 разнокалибирных патронов.

По версии следствия, задержанный готовился к теракту и пытался изготовить самодельное взрывное устройство.

Также в телефоне у подсудимого обнаружили видео, символы и атрибутику, которые запрещены в Кыргызстане и принадлежат террористическим организациям.

Религиозно-лингвистическая экспертиза показала, что обнаруженные в телефоне материалы содержат призыв к межнациональной и межрелигиозной розни.