Археологи и историки обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть мумию обратно в Исторический музей в Бишкеке, а министра культуры Туголбая Казакова уволить. Министерство культуры захоронило ее в Баткенской области, потому что не было специального оборудования, чтобы следить за ней.

Археологи и историки обратились к президенту Алмазбеку Атамбаеву с просьбой вернуть мумию женщины, которую недавно захоронили, в Исторический музей в Бишкеке. Также они потребовали снять с должности министра культуры Тугольбая Казакова «за акт вандализма».

В своем обращении ученые написали, что мумия не имеет отношения ни к одной из религиозных и духовных практик и является достоянием мировой науки.

«Мумия – достояние кыргызстанской, но и мировой науки, и потому она должна быть частью музейной коллекции. Мы надеемся на ваше скорейшее вмешательство в это дело, на возврат мумии в стены музея и на то, что ответственные деятели, совершившие акт такого вандализма, понесут наказание», — написали ученые.

Под обращением подписались 18 археологов и историков.

Захоронение мумии

Решение о захоронении мумии приняли 12 октября в Министерстве культуры Кыргызстана. Через два дня ее похоронили в селе Кара-Булак Баткенской области. Ранее она находилась в Историческом музее почти 60 лет.

Причиной захоронения чиновники назвали то, что не проводились научные исследования мумии из-за отсутствия специального оборудования.Также по словам министра культуры Туголбая Казакова, за мумией не следили и поэтому ее нужно захоронить, пока она не «превратилась в прах».

«Мы — мусульмане, и согласно нашему шариату нельзя умершего человека хранить долго и надо мумию захоронить», — заявил Казаков.

Однако он добавил, что доступ к мумии для будущих исследований будет предоставлен желающим.

Ученые были против захоронения

Ученые были против инициативы министерства культуры. Представитель Академии Наук Кадича Ташбаева сказала, что решение о захоронении мумии принимали люди, которые не понимают научной значимости и важности находки.

«В комиссии [Минкультуры] я была единственным ученым-археологом. Остальные были представителями МВД, ГКНБ, по моему Гособороны, два-три сотрудника Минкультуры», — сказала она.

По ее словам, решение приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить.

«В течение этих 20 лет мы отбивались от этих нападок. А нынешний министр культуры тоже стал духовным лицом и сказал, что мы мусульмане, и нам это не положено», — сказал Ташбаева.

Атамбаев также осудил действия работников Минкультуры. По его словам захоронение мумии было «большой ошибкой».

«Конечно, нельзя выкапывать умершего человека, но раз уж обнаружили такую находку, то нужно было до конца использовать его в научных целях. […] Думаю будут те, кто понесет ответственность за это», — сказал президент.

Мумия неизвестной женщины была найдена ленинградскими археологами в 1956 году в селе Кара-Булак Баткенской области, после чего ее передали в исторический музей Бишкека. По данным ученых, мумия относится к I-V векам нашей эры.

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