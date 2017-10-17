Правительство Кыргызстана обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе. Кабмин Кыргызстана считает, что Казахстан нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.

Кыргызское правительство направило обращение в ВТО 17 октября.

По мнению властей Кыргызстана, Казахстан своими действиями на границе нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле и соглашения об учреждении Всемирной торговой организации.

По данным правительства, из-за дополнительных мер контроля, введенных казахстанскими пограничниками, среднее количество людей, которых пропускают на границе, сократилось в 2,4 раза.

«Кыргызская Республика, являясь полноправным членом Всемирной торговой организации равно как и Республика Казахстан, в полной мере будет отстаивать свои права в рамках Всемирной торговой организации», — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономики Кыргызстана заявило, что действия Казахстана на кыргызско-казахской границе противоречат принципам Евразийского экономического союза.

«Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС», — заявили в министерстве.

Усиление контроля на кыргызско-казахской границе

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе началось с 10 октября на фоне дипломатического скандала.

Президент Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Казахстан отправил Кыргызстану ноту протеста, после чего казахские пограничники перешли на усиленный режим работы. Власти Казахстана объяснили усиленный режим работы на границе «плановой операцией» по поимке террористов и преступников.

Также власти Казахстана объявили об усилении ветеринарного контроля на границе, чтобы уменьшить объем «серого импорта». Пяти молокоперерабатывающим компаниям из Кыргызстана уже запретили ввозить продукцию в Казахстан.

Атамбаев в своей речи 15 октября заявил, что если ситуация на границе не изменится, он созовет экстренное совещание президентов стран ЕАЭС.

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