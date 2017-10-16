Казахстан запретил импорт молочной продукции от 5 кыргызских фирм. Власти страны объяснили запрет «усилением ветеринарного контроля» на кыргызско-казахской границе.

О запрете объявило министерство информации и коммуникации Казахстана, однако не уточняется каким именно фирмам запретили экспорт.

Власти пояснили, что запрет наложили из-за «усиления ветеринарного контроля» на кыргызско-казахской границе.

По данным министерства, это случилось после обнаружения нарушений при инспекции фирм и их ввозимой продукции.

Также стало известно, что в отношении «отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль».

Ветеринарный контроль на кыргызско-казахской границе усилили с 10 октября, теперь на шести пограничных ветеринарных постах задействовано 32 инспектора.

Контроль продукции, по словам казахской стороны проводится по законодательству ЕАЭС, чтобы сократить объем «серого импорта».

Ранее, 15 октября, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что если ситуация на границе не разрешится, он планирует созвать внеочередное заседание президентов стран ЕАЭС.

Ухудшение ситуации на кыргызско-казахской границе случилось на фоне дипломатического скандала Кыргызстана с властями Казахстана.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Казахстан отправил Кыргызстану ноту протеста, после чего казахские пограничники перешли на усиленный режим работы, а на территории страны началась операция «Нелегал-2017».

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