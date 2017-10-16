Проигравший на выборах президента Омурбек Бабанов косвенно признал итоги голосования, но обвинил власти страны в использовании против него «административного ресурса”.

Выступая на следующий день после выборов, занявший второе место Бабанов не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о признании итогов выборов.

«Народ проголосовал как проголосовал», — сказал он, не став при этом и оспаривать своё поражение.

Бабанов также отдал должное тому, что впервые в Кыргызстане выборы прошли «альтернативно».

Однако политик, возглавляющий в парламенте фракцию «Республика — Ата-Журт», пожаловался на давление со стороны властей.

«Одинаковые условия не были построены для всех кандидатов, использовался административный ресурс, привлекались правоохранительные органы», — заявил он.

Нарушения на юге

Бабанов пообещал, что его команда соберёт все нарушения и подаст жалобу в Центризбирком.

Среди регионов страны, в которых, по мнению проигравшего кандидата, нарушений было больше всего — южные области, включая родной Кара-Кульджинский район победившего на выборах Сооронбая Жээнбекова.

«В районе Кара-Кулжа и Кара-Суу [на участки] не допустили ни одного нашего наблюдателя», — пожаловался Бабанов.

Ранее на теледебатах Жээнбеков пообещал, что, в случае избрания президентом, начнёт борьбу с коррупцией с Бабанова. Отвечая на вопрос об этой реплике Жээнбекова, Бабанов сказал, что «никуда не уедет» из Кыргызстана.

В шаге от второго тура

Провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков одержал победу на выборах президента Кыргызстана, которые прошли 15 октября.

Набрав, согласно подсчётам автоматических урн, более 54% голосов, Жээнбеков лишил кыргызстанцев интриги второго тура — то, что предсказывали почти все соцопросы перед выборами.

До выдвижения в президенты Жээнбеков занимал должность премьер-министра, а его кандидатуру открыто поддерживал завершающий свой срок президент Алмазбек Атамбаев.