Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании пользовательницы соцсети Фейсбук Зарины Торокуловой, которая якобы «на систематической основе публиковала провокационные материалы». Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГКНБ, публикации Торокуловой попадают под статью «Массовые беспорядки».

«В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий Т. З. была задержана, с водворением в ИВС СИЗО ГКНБ. 9 сентября 2023 года Первомайский районным судом Бишкека в отношении Т. З. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 30 октября 2023 года», — сообщили в Госкомитете.

По информации журналистов «Азаттык», Торокулова активная пользовательница соцсетей и известна как критик власти.