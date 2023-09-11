Депутат Шайлообек Атазов 11 сентября на двух заседаниях профильных комитетов парламента потребовал отставки замглавы Кабинета министров Эдиля Байсалова.



Сначала Атазов высказался о Байсалове на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике. Он возмутился тем, что меняются министры образования, здравоохранения и социального развития, а не курирующий соцблок Байсалов.



«Привезите хоть инопланетянина с Юпитера, в Минобразования он ничего не сможет изменить, потому что курирует министра Байсалов. Он как камень на пути воды в арыке. Именно он заявил, что не будет исполнять решения парламента. Мы ждали июнь, июль, август, надеялись, что его уберут 1 сентября. Сегодня уже 10 [сентября]. Откуда спустился этот хан? Народ избрал президентом Садыра Жапарова, который отвечает за их судьбу, но не Байсалова же!» — сказал он.

Продолжил Атазов выступать с критикой Байсалова и на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.



«По нашей Конституции у нас только один президент — это Садыр Жапаров. А Эдиля Байсалова я не выбирал президентом. Он возомнил себя президентом, ханом. Он сейчас ни во что не ставит законодательную власть. [Байсалов] вносит раздор между президентом и парламентом, а также саботирует президентскую политику. […] Почему за отсутствие книг в Кыргызстане должен отвечать только министр образования, а не Эдиль Байсалов? […] Мы видели таких ханов, с 2005 года ходим на митинги. […] Поэтому, я считаю, что Байсалов, который вносит раздор между исполнительной и законодательной ветвями власти, не имеет права занимать свою должность», — сказал депутат.

Атазов обратился к коллегам во второй раз направить президенту обращение с просьбой отправить Байсалова в отставку. Глава профильного комитета Улан Примов в ответ сказал, что надеется на скорое принятие президентом решения.



«Как вы уже сказали, социальный блок находится в тяжелом положении. Всех министров, причастных к соцблоку, поменяли, но прямой ответственный за этот сектор — Эдиль Жолдубаевич — еще не привлечен к ответственности», — отметил он.



Ранее спикер Нурланбек Шакиев, отвечая на вопрос об отставке Байсалова, сообщил, что этот вопрос не снят с повестки дня и попросил коллег проявить терпение.

На заседании 22 июня депутаты парламента приняли постановление о том, чтобы направить президенту предложение об освобождении от занимаемой должности замглавы Кабмина Эдиля Байсалова. С такой инициативой выступали парламентские фракции «Ишеним» и «Ата Журт-Кыргызстан», а также депутатская группа «Мекенчил».

Решение рекомендовать президенту уволить Байсалова депутаты приняли после того, как чиновник в очередной раз нелестно высказался в адрес парламентариев. 20 июня на заседании парламентского комитета по социальной политике Байсалов выступил в защиту сотрудников Минздрава, которые не смогли ответить на вопросы депутатов касательно обсуждаемого законопроекта.

После заседания чиновник дал интервью журналистам издания Kaktus.меdia, в котором заявил, что «депутаты не имеют права его отчитывать и говорить от имени народа». Он подчеркнул, что по новой Конституции, исполнительная ветвь формируется президентом и отчитывается перед ним.



Лидер фракции «Ишеним», депутат Улукбек Ормонов пояснил, что «заявления Байсалова нанесли вред чести и достоинству Жогорку Кенеша».

Затем в конце июля Байсалов сообщил, что извинился перед депутатами за свою критику в адрес парламента.