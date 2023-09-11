Министр энергетики Таалайбек Ибраев на пресс-конференции 11 сентября сообщил, что в Бишкек будут поставлять кара-кечинский уголь для продажи.

«В Бишкеке потребность углем составляет 1 млн 200 тысяч тонн, весь этот объем завезти из Казахстана мы не можем. Уголь из Казахстана обычно покрывает 30-35%, остальные 70% всегда поставляло предприятие “Кыргызкомур”. Будем продолжать работать по этому варианту. Были обсуждения [о запрете кара-кечинского угля] в рамках вопроса борьбы со смогом. Но мы тогда сразу сказали, что такой возможности нет. Сейчас на складе в Балыкчи готово 468 тысяч тонн угля. Этот уголь будет завезен в Бишкек и Чуйскую область», — сказал он.

Он добавил, что цена на уголь в этом году будет 4,5-5 тысяч сомов за тонну.

О запрете на ввоз и продажу угля в Бишкеке ранее, 5 сентября, говорил замминистра энергетики Таалайбек Байгазиев. Тогда он сообщил, что такое решение приняли, чтобы снизить уровень смога. По его словам, если запретить использование кара-кечинского угля, то это хоть немного снизит уровень загрязнения воздуха.

Слова Байгазиева позже раскритиковал депутат Тазабек Икрамов. Он заявил, что из-за запрета горожанам придется покупать казахстанский уголь (6000 сомов за тонну), который дороже кара-кечинского (4500-5000 за тонну). Он назвал действия Минэнерго «открытым грабежом» и предположил, что за эти решение стоят «чьи-то личные интересы».