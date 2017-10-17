Минэкономики Кыргызстана считает, что действия Казахстана на кыргызско-казахской границе противоречат принципам Евразийского экономического союза.

«Введенный Казахстаном дополнительный контроль во всех пунктах пропуска противоречит основным принципам договора. Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров, тем самым нарушая один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС», — заявили в министерстве.

Ранее казахские пограничники перешли на усиленный режим работы, в итоге на границе скопились большие очереди людей и автомобильные заторы.

Также в Казахстане провели операция «Нелегал 2017», в ходе которой выявляли нелегальных мигрантов. Казахские власти утверждают, что операция не направлена именно на кыргызстанцев.

Кроме того Казахстан запретил импорт молочной продукции от 5 кыргызских фирм, объяснив это, «усилением ветеринарного контроля».

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Алмазбек Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

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