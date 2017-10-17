Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главами миссий международных наблюдателей раскритиковал проведение выборов в США. По его мнению в Соединенных штатах «давно нет демократии»

Алмазбек Атамбаев 16 октября на встрече с международными наблюдателями прокомментировал заявление экс-посла США Майкла Макфола о том, что «Кыргызстан подавал большие надежды на демократию».

Too bad. Kyrgyzstan had so much promise as a democracy https://t.co/3ZCxmJnV12 — Michael McFaul (@McFaul) October 15, 2017

Действующий президент Кыргызстана раскритиковал проведение выборов в США и заявил,что там нет демократии и честности.

«Если бы избрали Клинтон все бы кричали бы,что образец демократии. Выбрали Трампа — пинают. На самом деле, никакой демократии, честности и свободной прессы давно нет в США», — заявил президент.

Ранее, в день выборов 15 октября Атамбаев также говорил о США.

«Обама открыто агитировал за Клинтон и всякие гадости делал Трампу, они даже своего кандидата от Демократической партии путем махинации завалили, чтобы Клинтон вытащить. Разве я такое допускал?» — сказал Атамбаев, сравнивая кыргызскую и американскую избирательные кампании.

Кроме того, в интервью журналу «Тайм» Атамбаев заявил,что давно разочарован в политике США и в экс-президенте Штатов Бараке Обаме.

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября. По итогам голосования, однопартиец Атамбаева от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал более 50% голосов. Его главный соперник — лидер партии «Республика» проиграл, набрав более 30% голосов

Окончательное решение о вступлении в должность Жээнбекова будет известно после ручного подсчета голосов избирателей.

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