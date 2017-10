Действующий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на встрече с главами миссий международных наблюдателей раскритиковал проведение выборов в США. По его мнению в Соединенных штатах «давно нет демократии»

Алмазбек Атамбаев 16 октября на встрече с международными наблюдателями прокомментировал заявление экс-посла США Майкла Макфола о том, что «Кыргызстан подавал большие надежды на демократию».

Too bad. Kyrgyzstan had so much promise as a democracy https://t.co/3ZCxmJnV12

— Michael McFaul (@McFaul) October 15, 2017