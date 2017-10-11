Демократия, ислам и дружба с Путиным. Интервью Атамбаева журналу «Тайм»

Президент Алмазбек Атамбаев дал интервью журналу «Тайм». В нём он рассказал об «уникальности» кыргызской демократии, своей дружбе с Путиным и «корнях» мирового терроризма. О чём еще говорил кыргызский президент?
Оригинал материала опубликован на сайте журнала «Тайм».
Самое важное со слов кыргызского президента:
Атамбаев — близкий друг Путина, с которым он иногда устраивает дебаты;
Кыргызстан — это уникальный пример страны, в которой гармонично могут существовать демократия и преимущественно мусульманское население;
По словам Атамбаева, лидеры центральноазиатских стран считают демократию в Кыргызстане плохим примером для них;
Причина возникновения терроризма — социальное неравенство, несправедливость и отсутствие демократии;
Атамбаев давно разочарован в политике США и в экс-президенте Штатов Бараке Обаме;
За время президентства Атамбаева Кыргызстан добился стабильности, единства, проведения честных выборов, национального самосознания и важности общественного мнения;
Атамбаев хочет, чтобы его запомнили хорошим человеком, который сделал все ради народа.
Полная версия интервью с Атамбаевым в переводе Kloop.kg:
«Тайм»: Давайте начнем с важного геополитического вопроса для Кыргызстана. У вашей страны хорошие отношения с Россией, но также она экономически чрезвычайно связана с Китаем. Вы видите растущую натянутость в ваших отношениях с Россией и Китаем?
Атамбаев: Вы знаете, я не вижу тут больших проблем. Все соседние страны, включая самые большие, привыкли к тому факту, что Кыргызстан ведет собственную внешнюю политику и имеет свое мнение.
Что еще более важно, все наши соседи — включая Россию и Китай — понимают, что у нас нет никаких плохих намерений по отношению к ним. Мы просто хотим быть хорошими соседями.
Конечно, некоторые страны региона [Центральноазиатского] не одобряют выбранный нами путь парламентской демократии. Им не нравится, что президента Кыргызстана избирают только на один срок. Некоторые лидеры считают, что так мы подаем плохой пример для их народа.
«Тайм»: Как вы думаете, есть ли большее будущее для демократии за пределами Кыргызстана, в вашем регионе и вообще в мире?
Атамбаев: Если не будет демократии, то тогда не будет будущего ни в регионе, ни во всем мире. Позвольте мне привести вам один пример: сейчас в мире большой всплеск терроризма. На данный момент, это ДАИШ [другое название Исламского государства — примечание редакции], но позже будет что-то еще. В чем причина терроризма? Почему только в мусульманских странах?
Потому что в мусульманских странах социальное неравенство и несправедливость особенно заметны среди людей. Некоторые режимы называют себя республиками, а на самом деле они авторитарны и в них диктатура. Там нет справедливости, там очень большой отрыв между богатыми и бедными.
В таких ситуациях, когда народ не может менять власть через демократию, появляется нужда социальной мобильности, тогда начинают властвовать радикальные идеи.
В прошлые времена тоже был радикализм, но тогда это называлось большевизмом или анархизмом. Что такое «Исламский халифат»? Это то, что предлагали Карл Маркс и Владимир Ленин — справедливое общество.
Но в этот раз общество основывается не на идеях марксизма, а на так называемых идеях Ислама. И пока в этих странах не будет демократии и социального равенства, борьба против терроризма никогда не закончится.
Пока мусульмане не увидят другой путь — что может существовать мусульманское процветающее государство с демократическим строем — мы не сможем остановить радикализацию ислама.
В Кыргызстане мы это и хотим показать, ведь 90 процентов населения страны — мусульмане.
Все это взаимосвязано, но основа всему этому — социальная справедливость. И путь к социальной справедливости лежит через демократию. И поэтому, если мы не построим демократию в Кыргызстане и демократия не распространится в регионе и во всем мире, нас ждет мрачное будущее.
«Тайм»: Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан — ваши соседи не следуют демократическому строю и не собираются. Как наличие таких соседей влияет на вашу способность как президента проводить эффективную внешнюю политику?
Атамбаев: Вы знаете, это сложно. Кыргызстан не богат, и шесть лет назад мы были на грани коллапса, но мы получили доверие и финансирование от Китая и России.
«Тайм»: Чувствуете ли вы, что власти США понимают в какой позиции вы находитесь?
Атамбаев: Я был большим поклонником Обамы, но меня шокировали действия американских властей и Госдепартамента. Например, в конце 2014 года, президент Узбекистана Ислам Каримов сказал, что «в регионе, возможно, будет война».
После этого заявления, 4 месяца спустя, Америка передала бесплатно 328 бронемашин Узбекистану. Инвестиции и финансовая помощь не поступают в демократический Кыргызстан, но Узбекистан получил 328 бронемашин, каждая из которых стоит более полумиллиона долларов.
«Тайм»: Вы говорили президенту Обаме, что это была плохая идея? Сетовали ли вы в то время на то, что США не следовало это делать?
Атамбаев: После того, как это случилось, к нам приехал госсекретарь Джон Керри и я спросил его: «Как они (США) могли это сделать, говоря так громко о демократии?». В течение шести лет моего президентства я постоянно встречался с таким отношением со стороны США — именно правительства, а не от людей.
Я осознал, что демократия в нашей стране только для нас самих, кыргызов. Я хочу сказать, что вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на Ливию, Афганистан, Сирию, если бы была настоящая поддержка Кыргызстану чтобы построить настоящее демократическое государство, то это был бы великолепный пример всему исламскому миру. И это было бы намного дешевле. Но все, что мы видим — трудности.
В то же время, 15 октября, наша страна будет выбирать нового президента. Некоторые соседние государства финансировали некоторых кандидатов в президенты, которые хотят вернуть старый порядок, авторитарную систему, которую они окрестили «президентской».
Мы поняли, что для США важнее всего — нефть, газ и их прочие интересы. США не нужна демократия в мире. Когда я это осознал, меня это очень разочаровало. Меня разочаровал Обама. И нынешний президент США [Дональд Трамп] говорит, что будет заниматься только проблемами страны.
«Тайм»: Что вы думаете о том стремлении американцев к «войне против терроризма»? Что бы вы хотели, чтобы они делали?
Атамбаев: Для борьбы с терроризмом, вы должны увидеть истинную причину терроризма — социальное неравенство и отсутствие демократии. В авторитарном режиме нет места справедливости, демократии, честным выборам и социальной мобильности.
Обычный человек не может быть в состоянии достигнуть справедливости и получить работу, соответствующую его талантам и навыкам. Этого можно достичь только через демократию. Бомбежка ИГИЛ Соединенными Штатами приведет лишь к тому, что ИГИЛ сформируется еще где-то. Затем ИГИЛ появится еще где-то после другой бомбежки.
Я верю, что сегодня мусульмане столкнулись с двумя альтернативами: первая — неравенство и скудное существование в их собственных странах. Вторая — радикализм; люди, которые хотят построить Исламский халифат, точно так же, как большевики, стремились к созданию социализма.
Нам необходимо показать, что существует другой путь — путь, в котором мы можем построить демократию и социальную справедливость в светской мусульманской стране, такой как Кыргызстан.
«Тайм»: Есть ли другие страны, о которых вы могли бы сказать что они отображают «другой путь», о котором вы говорите? Тунис? Индонезия?
Атамбаев: Я верю, что этот опыт уникален только для Кыргызстана. Я верю, что только у нас он есть. Деятельность многих исламских организаций, запрещенных в нашем регионе, все еще разрешена в Кыргызстане. В то же время мы не наблюдаем роста радикализма. Как раз-таки наоборот.
Мы не обрезаем бороды как в соседних странах [здесь имеется в виду закон в Таджикистане, где мужчины должны иметь бороду определенной длины — прим. редакции]. Мы не запрещаем определенную одежду. Невозможно чего-либо достичь без определенных реформ в исламских обществах. И в этом мы хотим стать первыми, мы хотим стать примером. И не боимся этого.
«Тайм»: Вы близки к российскому президенту Владимиру Путину. И в Америке сегодня Путин является объектом обожания. Все стараются его понять.
Атамбаев: Вообще-то я думаю, что образ Путина на Западе был очернен в какой-то степени. Если вы посмотрите на Россию сегодня, то там есть много вещей, которые трудно представить, что они происходят в соседних странах.
Там есть веб-сайты, которые открыто критикуют Путина и никого не вытаскивают насильно из постели ночью, как при Сталине. Я знаю, что Путин был очень заинтересован в Европе, которая растянулась бы от Брюсселя до Владивостока. Я хорошо знаю его с 2010 года — в первые годы мы во многом не соглашались, у нас были очень энергичные дебаты.
«Тайм»: О чем?
Атамбаев: О разных вещах. Но я помню, когда я спросил его об Украине и почему это произошло. [О конфликте на юго-востоке Украины — прим. ред] Выяснилось, что вопрос был для него эмоциональным. Как вы помните, было подписание соглашения между президентом Украины Виктором Януковичем, украинской оппозицией, послами некоторых европейских стран и представителями США о том, что выборы в Украине будут проведены осенью.
И Путин сказал мне: «Если бы они подождали еще несколько месяцев, Янукович ушел бы по своей воле». Но почему они сделали это вот так? На самом деле, ни Россия, ни Путин не разжигали конфликта. Мы же должны просто объективно смотреть на это.
Путин — это человек, который знает как слушать. Я с ним много дискутировал, и в конце, когда я был прав, он согласился с моим мнением. Вот почему мы стали друзьями, я думаю, потому что очень мало людей с ним спорят.
Даже сейчас мы иногда дискутируем. Он очень умный человек с широким кругозором. И по моему мнению, вместо того, чтобы очернять Путина, крупные мировые державы и их лидеры должны найти точки соприкосновения, потому что когда мировые державы ссорятся, то иногда случается что-то похожее на Северную Корею. И это ставит реальную угрозу всему человечеству.
«Тайм»: Что насчет заявлений о вмешательстве России в выборы?
Атамбаев: Знаете, посмотрите на то, как демократическая партия манипулировала таким образом, чтобы Хиллари Клинтон обошла Берни Сандерса. И хотя Сандерс мне симпатизировал больше, я думаю, что поражение Клинтон было естественным. В этом и есть изъян американской выборной системы. Если большинство людей проголосовало за Клинтон и через коллегию выборщиков президент Трамп объявляется победителем, то это означает, что надо винить систему. Люди в США ищут виновника и обвиняют Россию и Путина, я бы посоветовал, чтобы вы взглянули на собственное отражение в зеркале. США и демократической партии следует взглянуть в зеркало и переконструировать систему выборов которая бы гарантировала, что голос каждого гражданина засчитывается, вместо того, чтобы сохранять эту систему, которой 200 лет.
В США есть «охота на ведьм» и это нехорошее явление. Вообще-то, очень смешно думать о том, что кто-то мог повлиять на выборы в США, когда США везде влияет на выборы через свои НПО, которые ими финансируются. Через Радио «Свобода», которое мы называем «Азаттык». Я думаю, что все это ведет к тупику, к тому, как санкции и угрозы ведут к тупику. Путин такой же человек, немного старше меня. Если кто-то думает, что после ухода Путина все будет лучше… более непростой человек может прийти к нему на смену. Тогда вы будете вспоминать Путина с ностальгией.
«Тайм»: Путин усложнил жизнь для своих граждан в области политических прав, будь то оппозиционные партии или журналисты. Можете ли вы сказать, что он думает об этом?
Атамбаев: Только Путин знает о том, что думает Путин.
«Тайм»: Санкции США и Европейского союза навредили его гражданам, не так ли?
Атамбаев: Санкциями и военными угрозы ничего от России с Путиным не добиться. Совсем наоборот, россияне только объединятся вокруг Путина и рейтинги тех, кто против него лишь упадут.
Эти санкции ведут к абсолютно патовой ситуации. Вам следовало поддержать стремления Путина в том, чтобы сделать Россию большей частью Европы — от Брюсселя до Владивостока. Если необходимо, эти усилия нужно снова возобновить.
«Тайм»: Какое наследие вы бы хотели оставить как президент Кыргызской Республики?
Атамбаев: Первое — мы добились мира, сплоченности и стабильности в нашей стране. Второе — мы пробудили в людях дух и веру в будущее. У людей сейчас разные взгляды. Мы напомнили о тысячелетних корнях нашего народа, разбудили в них чувство национального самосознания.
И что важно больше всего, мы помогли людям понять, что их будущее — в их руках. Мы достигли абсолютно честного избирательного процесса. Мы проводим выборы. используя биометрические данные для проверки избирателей. В Кыргызстане невозможны подтасовки на выборах как в США.
И за последние годы власти, чиновники, госслужащие стали уважать и прислушиваться к общественному мнению, даже бояться его. Общественное мнение стало очень важным в Кыргызстане.
Это было моей мечтой: заставить власти и госчиновников прислушиваться к людям, уважать их мнение, и бояться его.
И самое важное, чего мы добились — построили страну свободных людей. Возможно, это одно из тех достижений, которым я могу похвастаться — у граждан Кыргызстана пробудилось чувство о том, что они сами решают свое будущее, свою судьбу.
«Тайм»: А вы сами? Каким бы вы хотели запомниться?
Атамбаев: Я думаю, что хотел бы чтобы люди запомнили меня как человека, который показал, что неправильно делить людей на расы или национальности. Я напомнил о значении слова «Кыргыз» — оно означает «сорок человек». С самого начала, мы были объединены представителями разных национальностей.
Я надеюсь, люди будут помнить меня как человека, который установил единство в стране, и человека, который дал власть народу, обычным гражданам.
Конечно, у меня не хватило времени, чтобы еще многое осуществить. Но, с Божьей помощью, мне за эти шесть лет много что удалось сделать. Конечно я хотел бы, чтобы я меня вспоминали с хорошей стороны, как кого-то, кто сделал все ради народа. Это и была моя цель.
Авторы перевода: Метин Джумагулов и Рустам Халимов