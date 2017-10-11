Демократия, ислам и дружба с Путиным. Интервью Атамбаева журналу «Тайм»

В США есть «охота на ведьм» и это нехорошее явление. Вообще-то, очень смешно думать о том, что кто-то мог повлиять на выборы в США, когда США везде влияет на выборы через свои НПО, которые ими финансируются. Через Радио «Свобода», которое мы называем «Азаттык». Я думаю, что все это ведет к тупику, к тому, как санкции и угрозы ведут к тупику. Путин такой же человек, немного старше меня. Если кто-то думает, что после ухода Путина все будет лучше… более непростой человек может прийти к нему на смену. Тогда вы будете вспоминать Путина с ностальгией.