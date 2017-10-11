— Это политическая система, в которой правительство и/или парламент избираются и сменяются через честные и свободные выборы.

— Это общество, в котором люди могут свободно участвовать в политической и общественной жизни страны.

— Это когда права каждого человека защищены и соблюдаются.

— Это когда действует принцип верховенства права и все равны перед законом.