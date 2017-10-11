Фото дня: Затор на кыргызско-казахской границе

Грузовые и легковые автомобили скопились на подъездах к контрольно-пропускному пункту «Кордай» на кыргызско-казахской границе вечером 11 октября.

Большие очереди и заторы начали образовываться на границе с вечера 10 октября. Кыргызские пограничники объяснили это усилением контроля с казахской стороны. Власти Казахстана пока никак не прокомментировали происходящее.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков днём 11 октября поручил Министерству чрезвычайных ситуаций установить для скопившихся на границе людей биотуалеты и палатки с горячим питанием и питьевой водой.

Читайте еще: