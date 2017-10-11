С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» на кыргызско-казахской границе начали образовываться большие очереди. Пограничники Кыргызстана объяснили это усилением контроля со стороны Казахстана. Казахские власти пока не дают комментариев.

Пограничная служба Кыргызстана сообщила, что очереди стали образовываться 10 октября с 18:00 часов. Согласно информации кыргызских пограничников, это связано с тем, что казахский КПП «Кордай» перешел на усиленный режим работы.

Уже через два часа, в 20:00, кыргызские пограничники приняли ответные меры и тоже усилили режим работы на КПП, объяснив это подготовкой к президентским выборам, которые пройдут 15 октября. Однако это не привело к сильным ограничениям и заторам при прохождении границы со стороны Кыргызстана.

Очереди на границе сохраняются до сих пор — в основном, со стороны Казахстана. Согласно информации издания «Спутник», на момент публикации этого материала в очередях сейчас стоят около 500 человек — каждые 10 минут проходят по 3-4 человека.

1 11-октябрь 2017-жыл. Кыргыз-казак чек арасы, Кордай. NEXT TV түз эфирде. Posted by Next TV on Tuesday, October 10, 2017

Очевидцы пишут, что на КПП «Актилек — Автодорожный», который тоже находится на границе с Казахстаном, с утра 11 октября не может проехать вереница из грузовых фур.

Власти Казахстана пока официально не дают комментариев относительно ситуации на границе. Издание «Тенгриньюс» связалось с дежурным казахским пограничником, который объяснил очереди усилением режима работы из-за выборов в Кыргызстане.

Речь Атамбаева и дипломатический скандал

Затор на границе произошел на фоне дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана. Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

«В среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии Казахстана выше всего в полтора раза, а не в 10 раз, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывают богатства Казахстана. Они уходят не народу Казахстана», — сказал Атамбаев 7 октября во время поздравления учителей.

Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.

Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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