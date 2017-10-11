Восемь иностранных телеканалов, включая RT (бывший Russia Today) и Bloomberg, прекратили своё вещание в Казахстане из-за новых требований законодательства о регистрации представительства.

Телеоператор «Алма ТВ» сообщил, что вещание иностранных телеканалов прекращается с 11 октября.

Всего свою работу прекратили 8 каналов, среди них RT (бывший Russia Today), Bloomberg, «Беларусь 24» и другие. Как объясняет оператор, это связано с тем, что телеканалы не зарегистрировали свои представительства в Казахстане.

«По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового, кабельного и спутникового вещания», — сообщает «Алма ТВ».

Согласно новым требованиям закона о телерадиовещании, иностранные теле- и радиоканалы должны открыть собственные представительства в Казахстане, пройти обязательную регистрацию и встать на учет.

Руководитель пресс-службы RT Алла Зеленова заявила в интервью «Спутник Казахстан», что в новые требования входит регистрация иностранного СМИ совместно с местным партнером.

«Мы посчитали затраты нецелесообразными на данный момент, тем более что у RT нет новостного вещания как на русском, так и на казахском языках», — сказала Зеленова.

Телеоператор «Алма ТВ» — один из самых крупнейших в стране, он ведет ретрансляцию 140 каналов в 20 городах Казахстана. В 2016 году власти запретили показывать на иностранных каналах рекламу.

Запрет поддержали казахстанские телекомпании, ссылаясь на то, что деньги, вкладываемые рекламодателями в иностранные каналы, фактически уходят за рубеж.

RT (бывший Russia Today) — крупный международный информационный телеканал, основанный в 2005 году в России, который вещает на трех языках и имеет свои офисы в США и Великобритании. Согласно подсчетам самого канала, его еженедельно смотрят около 70 миллионов зрителей.

Западные политики и СМИ обвиняют RT в необъективном и предвзятом освещении. В частности, по данным агентства «Рейтер», американские спецслужбы обвинили RT во «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Они посчитали, что телеканал — «часть государственной пропагандистской машины, которая поддерживала Кремль, чтобы повлиять на исход выборов».

Руководство телеканала ответило, что назвало обвинения властей и спецслужб США «откровенной ложью».

«Конгрессмену Суолуэллу [один из политиков, обвинивших RT в пропаганде Кремля — прим. редакции] пора уже прекратить сражаться с ветряными мельницами, искать черную кошку в темной комнате и распространять откровенную ложь об RT» , — говорится в заявлении телеканала.

По теме: