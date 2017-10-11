Одним кадром. «Уйти нельзя терпеть» – рисунок феминисток Оша

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Трафаретный рисунок на стене в Оше. «Каждый выбирает сам, где ставить знаки препинания», – говорят авторы из феминистической организации «Новый ритм». Сегодня – Международный день девочек.

В 2016 году «Новый ритм» стал проводить «академии гендерных норм» для молодежи юга Кыргызстана. Одним из результатов такой школы стали трафаретные рисунки на стенах, которые поднимают вопросы прав женщин, семейного насилия и гендерного равенства.

По данным Национального статистического комитета, за 10 месяцев 2015 года в Кыргызстане было зарегистрировано 2555 случаев семейного насилия над женщинами. Большинство из них – безработные. «Центр помощи женщинам» и институт «Кыз коргон» сообщают, что в среднем в Кыргызстане для вступления в брак похищают 32 девушек каждый день. Шесть из них подвергаются изнасилованию.

Международный день девочек отмечается с 2012 года, когда ООН провозгласила этот праздник. Цель этого дня – обратить внимание на проблемы и неравенство девочек по всему миру.