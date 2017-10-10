Министерство юстиции России предупредило журналистов независимых изданий, что может ограничить их работу. Это случилось после заявлений об аналогичных санкциях против российских СМИ в США.

Письмо с предупреждением Министерство юстиции России выслало 9 октября, оно было подписано представителем ведомства Владимиром Титовым.

Письмо получили редакции изданий «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Мужчина ссылается на закон, который позволяет ограничить работу журналистов изданий из тех стран, чьи власти ввели ограничения для российских СМИ.

Директор телеканала «Настоящее время» Дэйзи Синделар рассказала, что пока они продолжают свою деятельность и не ожидают ограничений со стороны России.

«У нас нет конкретной информации о каких-либо действиях, направленных против RT в Соединенных Штатах, и поэтому у нас нет причин ожидать ответных действий. Если это дело когда-то поднимется выше уровня слухов, мы первые об этом сообщим», — ответила Синделар.

В ответном заявлении Минюсту, вице-президент и главный редактор «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Ненад Пейич сказал, что получившие предупреждения СМИ — «журналистские, а не политические организации».

«Мы верим, что будем иметь возможность и в дальнейшем продолжать выполнение нашей миссии», — сказал он.

Ограничения и санкции против СМИ

Ранее, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на «давление» на российские СМИ в Соединенных Штатах и пообещала подвергнуть американские издания аналогичным санкциям.

В чем заключается «давление», Захарова не объяснила.

Это случилось после заявления главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в начале октября.

По ее словам, американские власти «потребовали» от канала зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В противном случае они арестуют сотрудников и имущество СМИ.

«На сегодняшний день такого активного давления и просто выдворения фактически из страны, какое мы испытываем в Соединенных Штатах, не было нигде […]. На сегодняшний день до 17 октября мы обязаны сами себя “выпороть” и признаться иностранными агентами», — заявила Симоньян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 октября выступил с аналогичным заявлением.

Он сказал, что в случае «продолжающегося давления», власти не исключают действий «построенных по принципу взаимности».

«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США», — сказал он.

Официально департамент юстиции США не подтвердил существование письма, которое получила Маргарита Симоньян.

Однако некоторые американские сенаторы считают, что издания «Спутник» и Russia Today должны публиковать свои материалы под знаком иностранного агента.

По их мнению российские СМИ занимаются не информационным вещанием, а «российской пропагандой и дезинформацией».

В частности, как сообщает агентство Рейтерс, американские спецслужбы обвинили Russia Today во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Они посчитали, что телеканал — «часть государственной пропагандистской машины, которая поддерживала Кремль, чтобы повлиять на исход выборов».

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