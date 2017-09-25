Центризбирком признал нарушением правил агитации призывы со стороны экс-муфтия Чубака Жалилова голосовать за провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. Предупреждение вынесли другому кандидату в президенты — Камчыбеку Ташиеву, который организовал встречу.

Рабочая группа ЦИКа вынесла 24 сентября письменное предупреждение кандидату в президенты Камчыбеку Ташиеву за нарушение правил агитации.

По версии ЦИК, именно Ташиев организовал встречу с избирателями в Джалал-Абадской области, во время которой экс-муфтий Чубак Жалилов призывал голосовать за Жээнбекова.

Центризбирком не стал наказывать самого Жалилова, а решил направить Госкомиссии по делам религий обращение с требованием запретить религиозным деятелям всех конфессий участвовать в агитации.

Жээнбекова также не привлекли к ответственности. Полномочный представитель Жээнбекова Жылдыз Сманбаева заявила, что Ташиев пригласил его на мероприятие в качестве гостя.

Камчыбек Ташиев ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в пользу Жээнбекова.

Ранее 20 сентября пользователь YouTube Турусбек Матиев опубликовал видео со встречи с избирателями в селе Барпы Джалал-Абадской области, где присутствовали Жээнбеков и Жалилов. Экс-муфтий выступил с призывом голосовать за Жээнбекова.

Гражданский активист Адиль Турдукулов подал жалобу в ЦИК на действия Жалилова и предвыборного штаба Жээнбекова. Он заявил, что это прямое нарушение правил агитации, потому что религиозные деятели не имеют права агитировать.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государстве сейчас борются 13 человек.

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