Лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу провластного кандидата на пост главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Об этом Ташиев заявил 20 сентября на встрече Жээнбекова с избирателями в селе Барпы Джалал-Абадской области, сообщает «Азаттык».

Политик призвал местных жителей и своих сопартийцев голосовать за Жээнбекова. Сам Жээнбеков поблагодарил его и заявил, что Ташиев решил поддержать его «не ради поста премьер-министра».

«Он не торгуясь, не выпрашивая должность, не говоря “ты президент, я премьер-министр” решил поддержать меня. Он не ставил мне каких-либо условий, а сказал, что поддержит меня ради стабильности государства и будущего Кыргызстана», — сказал он.

Однако пока Ташиев не подал заявление в Центризбирком по поводу снятия своей кандидатуры с выборов.

«Он сказал об этом только прессе. Пока официальных заявлений нет», — сказали журналисту Kloop.kg в пресс-службе ЦИКа.

Ранее Ташиев заявил, что приостанавливает оппозиционную деятельность ради сотрудничества с Жээнбековым.

«Я семь лет выступал против нынешней власти и боролся, семь лет был в оппозиции, семь лет высказывал им свою правду, но на сегодняшний день в нашем государстве меняется президент, хотелось бы, чтобы он хорошо работал для народа», — сказал политик во время своего турне по югу страны.

Оппозиционная деятельность

Камчыбек Ташиев был одним из главных оппозиционных политиков после революции 2010 года, до которой он, в том числе, занимал пост министра чрезвычайных ситуаций.

На парламентских выборах 2010 года его партия «Ата-Журт» заняла неожиданное первое место, что позволило ему стать депутатом. Его лишили депутатских полномочий после приговора суда в августе 2013 года.

Ташиева признали виновным в попытке захвата власти на митинге за национализацию золоторудного месторождения Кумтор в октябре 2012 года.

Политика приговорили к году и пяти месяцам тюрьмы. Однако Ташиев остался на свободе, потому что истек срок его заключения.

Объединения с другими политиками

В октябре 2014 года «Ата-Журт» слилась с другой парламентской партией — «Республика» Омурбека Бабанова. Новая партия «Республика — Ата-Журт» прошла в парламент на выборах 2015 года.

Однако сам Ташиев был снят с парламентских выборов из-за обвинений в избиении кандидата от партии «Онугуу-Прогресс» Абдыманапа Абдувахапова.

Ташиев вышел из состава партии «Республика — Ата-Журт» в ноябре 2016 года, что стало одним из признаков распада этого альянса.

В июле 2017 года «Ата-Журт» объявила, что выдвигает на пост президента Ташиева и экс-депутата Ахматбека Келдибекова.

В августе Ташиев и Келдибеков объединились с другими кандидатами на пост президента — Адаханом Мадумаровым и Бакытом Торобаевым — в партию «Кайра жаралуу».

Политики заявляли, что выдвинут единого кандидата от партии на президентских выборах. Однако этого не произошло из-за разногласий, и партия, скорее всего, больше существовать не будет.

Торобаев в итоге вступил в альянс с бывшим союзником Ташиева Бабановым, который считается главным конкурентом Жээнбекова на выборах, которые пройдут 15 октября.

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