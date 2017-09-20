ЦИК вынесет предупреждение Бабанову за баннер с Жээнбековым

Центризбирком решил, что баннер, на котором кандидат в президенты Омурбек Бабанов изображен со своим соперником Сооронбаем Жээнбековым, нарушает правила агитации.

Рабочая группа ЦИКа решила вынести предупреждение Омурбеку Бабанову 20 сентября. В Центризбиркоме посчитали, что Бабанов нарушил правила агитации своим баннером, на котором он изображён дающим распоряжения Сооронбаю Жээнбекову в 2012 году.

Бабанов тогда был премьер-министром, а Жээнбеков напрямую подчинялся ему, будучи полпредом правительства в Ошской области. Сегодня они основные соперники на предстоящих выборах президента.

Кроме них на снимке видно министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова, что также стало поводом для предупреждения — закон запрещает использовать в агитационных материалах изображения действующих министров.

«Баннеры с изображением [Жээнбекова и Боронова] были опубликованы без их согласия и порочат честь и достоинство», — сказала член рабочей группы по жалобам Мырзайым Камчыбекова.

Поучение чиновников

Член ЦИКа Бахтияр Кадыров посчитал, что смысловая нагрузка баннера выполнена в пользу Бабанова, нежели его соперника по президентской гонке.

«На фотографии изображено поучение двух чиновников человеком статусом выше. И видно, что лицо одно кандидата доминирует над лицом другого кандидата. Я воспринимаю это так, и другие избиратели считают, что [Бабанов] важнее, главнее и привлекательнее», — сказал Кадыров.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова Жылдыз Сманбаева недовольна агитационной стратегией Бабанова.

«У многих кандидатов есть фотографии Бабанова, где он предстает в неприглядном свете, но их никто не использует», — сказала она.

Однако представитель штаба Бабанова Эрик Ирискулбеков заявил, что в компетенцию ЦИКа не входит принятие решения о том, согласованы ли изображения Жээнбекова и Боронова на баннере.

«Вообще у [ЦИКа] есть доверенности представлять интересы Боронова в данном вопросе? Если они [представители Жээнбекова и Боронова] высказывают претензии по Гражданскому кодексу, то надо обращаться не [в ЦИК]», — сказал он.

Президентские выборы пройдут в Кыргызстане 15 октября. За пост главы государства борются 13 человек.

Фото: «Фергана»

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