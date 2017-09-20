Министерство иностранных дел Кыргызстана считает, что встреча кандидата в президенты Омурбека Бабанова и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева — попытка казахской стороны повлиять на исход президентских выборов.

МИД Кыргызстана вручил ноту протеста своим казахстанским коллегам. В ней ведомство выразило свое «недоумение» в связи со встречей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым.

В ведомстве считают, что публикации в казахстанских СМИ и сама встреча Назарбаева и Бабанова — «вмешательство во внутренние дела Кыргызстана».

Слова поддержки от Назарбаева Бабанову, по мнению МИДа Кыргызстана, явно «отражают предпочтение казахстанской стороны относительно будущего президента».

«Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела», — говорится в сообщении МИДа.

Пока Министерство иностранных дел Казахстана не отреагировало на заявление своих кыргызских коллег.

Встреча Назарбаева и Бабанова прошла в Алматы 19 сентября. Центризбирком рассмотрел встречу на предмет возможной незаконной агитации, но в итоге признал отсутствие нарушений.

Юристы заявили, что однозначного вывода о наличии нарушения сделать невозможно.

В штабе кандидата отказались комментировать встречу с Назарбаевым.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 13 кандидатов.

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