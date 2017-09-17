Лидер партии «Онугуу Прогресс» Бакыт Торобаев официально объявил, что объединится с другим кандидатом в президенты — экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым.

В своей речи лидер «Онугуу Прогресса» назвал Бабанова достойным кандидатом в президенты, которого он поддержит «ради народа».

«Мы с Омурбеком Токтогуловичем много обсуждали этот вопрос и решили объединить наши силы во имя народа. Мы не повторим ошибок нынешней власти. Мы пойдем иным путем. Бабанов предложил мне создать политический тандем. Сегодня я официально заявляю, что мы с Омурбеком Токтогуловичем объединились!» – сказал Торобаев.

Политик добавил, что теперь их общий девиз — «Бабанов — президент, Торобаев — премьер-министр».

Сам Бабанов назвал этот день историческим. По словам экс-премьера объединились две крупные политические силы, которые «поднимут Кыргызстан».

«Я жду от вас поддержки, мой народ. Мы не просто так решили объединиться, дабы победить на выборах. У нас одна программа, одна цель – поднять Кыргызстан, искоренить коррупцию, увеличить пенсию, зарплату бюджетникам, медикам», — сказал Бабанов.

С Бабановым может объединиться и третий политик — Адахан Мадумаров. Об этом он сказал 16 сентября, заявив, что ведет с ним переговоры.

Ранее Торобаев входил в политическое объединение с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым и Ахматбеком Келдибековым.

Четверка политиков заявляла, что выдвинут единого кандидата.

Однако, сделать этого не удалось — Ташиев поддержал кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова, и выдвижение единого кандидата не состоялось.

Президентские выборы пройдут 15 октября.

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