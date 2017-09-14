Онлайн-издание «Азаттык» сообщило, что кандидаты в президенты Омурбек Бабанов и Бакыт Торобаев ведут переговоры об объединении на президентских выборах. Но пока официальных заявлений от предвыборных штабов политиков не было.

По информации «Азаттыка», политики договорились, что если Бабанов будет избран президентом, то Торобаев займет пост премьер-министра.

Также издание сообщает, что об этом кандидаты в президенты планируют объявить 17 сентября в Джалал-Абаде.

В предвыборных штабах Бабанова и Торобаева корреспонденту Kloop.kg эту информацию отказалась комментировать, заявив, что пресс-релиз будет опубликован 15 сентября.

Сейчас Омурбек Бабанов считается главным соперником кандидата от провластной партии Сооронбая Жээнбекова на выборах. Бабанов баллотируется в качестве самовыдвиженца, несмотря на то, что является лидером фракции «Республика — Ата-Журт».

Бакыт Торобаев баллотируется от своей партии «Онугуу — Прогресс». Ранее Торобаев объединился с политиками Камчыбеком Ташиевым, Ахматбеком Келдибековым и Адаханом Мадумаровым в одну партию «Возрождение».

Политики заявили, что выдвинут единого кандидата в президенты. Однако, сделать этого не удалось — Ташиев поддержал кандидатуру Жээнбекова, а Торобаев заявил, что должен был стать единым кандидатом от партии. В итоге новая партия «Возрождение» распалась.

Президентские выборы пройдут 15 октября, за этот пост сейчас борются 13 человек.

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