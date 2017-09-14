Автомобиль марки «Дэу Леганза» ехал на высокой скорости по трассе в районе села Кайрагач, потерял управление и врезался в четыре машины. Водитель «Дэу Леганзы» погиб, семь человек пострадали.

В пресс-службе УВД Ошской области сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что автокатастрофа произошла на трассе Бишкек — Ош в районе села Кайрагач.

Автомобиль марки «Дэу Леганза» выехал на высокой скорости на встречную полосу.

Водитель, не справившись с управлением, столкнулся с четырьмя автомобилями, а затем перевернулся.

От полученных травм водитель «Дэу Леганза» скончался в больнице.

Пострадали семь пассажиров других автомобилей, которые попали в аварию. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

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