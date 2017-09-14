Избитый акимом директор школы в Узбекистане заявил, что беззаконие и рукоприкладство являются нормой на собраниях местной администрации. Ранее в интернете опубликовали видео, где аким Сайхунабадского района оскорбляет и бьет учителей.

Пожелавший остаться неизвестным директор школы заявил, что опубликованное 12 сентября видео лишь «малая часть беспредела» в их районе.

Директор школы утверждает, что аким побил его, потому что они не успели собрать и отвести людей на стадион для празднования Дня независимости.

«Это произошло, когда мы готовились к началу нового учебного года, поэтому мы просто не успели собрать учителей. Однако аким побил нас из-за того, что мы не привели на стадион достаточное количество людей», — сказал он.

По его словам, в тот день ему досталось больше всех — аким трижды дал ему пощечину, а некоторых директоров других школ прогнал из кабинета пинками.

Директор школы рассказал, что аким регулярно избивает и других жителей района — фермеров и медиков.

«Бывало, что он мог побить их, и даже пнуть. Я сам лично видел, как наш аким вызывал их к себе, а потом прогонял прочь пинками. Наверное, он думает, что он — аким и ему все позволено. Но так поступать с людьми нельзя», — сказал директор школы.

Пострадавший директор школы не собирается обращаться в правоохранительные органы из-за то, что считает, что власти все равно встанут на сторону акима.

«Он же аким. Если мы пожалуемся, то прокуратура все равно встанет на его сторону. А нас выставят виновными. Это видео увидели многие. Некоторые мои знакомые спрашивают, почему я не ответил на удары. Но ведь он аким, а я простой учитель! Если аким бьет учителя — это обычное явление, а если учитель акима, то это уже преступление. Поэтому мы стояли молча», — признался глава школы.

Праздничные церемонии, посвященные Дню независимости страны были запланированы на 25 августа, однако позднее их перенесли на 27 августа.

Некоторые директоры и учителя школ не смогли повторно привлечь людей на церемонию, поэтому на мероприятии было меньше людей, чем ожидалось.

Глава области сделал замечание акиму района, после чего он выместил свою злость на людях.

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