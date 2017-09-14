Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о поддержке малообеспеченных граждан на 2017-2021 годы. В документе говорится о предоставлении безработным гражданам Узбекистана оплачиваемой общественной работы и помощи в приобретении жилья малоимущим семьям.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана привлечет безработных граждан по всей стране, особенно в сельских и отдаленных районах, к общественным оплачиваемым работам.

Безработные люди будут благоустраивать населенные пункты, чистить арыки, а также ремонтировать дороги и улицы. Их также освободят от подоходного налога.

Согласно одному из пунктов постановления, семьям, живущим в тяжелых условиях, будет оказана помощь в приобретении жилья.

Власти выделят для организации и проведения общественных работ в 2017 году 84 млрд сум, а в 2018 году — 714 млрд сум.

Постановление вступит в силу с 1 октября 2017 года в качестве эксперимента в Республике Каракалпакстан. С 1 января 2018 года эта практика будет применяться по всему Узбекистану.

Каракалпакстан — суверенное государство внутри Узбекистана, которое располагается на северо-западе республики.

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