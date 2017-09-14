Ремонтные работы на улице Кулиева заблокировали десяткам жителей выход из частных домов. В «Бишкекасфальтсервисе» считают, что владельцы многих домов установили ворота, выйдя за «красную линию».

Рабочие уже проложили на улице Кулиева арыки и новые бордюры. Из-за новой насыпной гравийной подушки и новых водостоков все дома на улице стали ниже самой дороги. Жители улицы возмущены тем, что они не могут открыть свои ворота.

«Я думаю, что надо заявление писать. Зима придет, как жить? Не по-человечески как-то: ни зайдешь, ни выйдешь. Я считаю, что здесь неправильно все сделали», — сказал один из жителей улицы Денис Евсеев.

Другой житель улицы Николай Шмелев также возмущен тем, что ему приходится выходить из дома с черного входа, потому что его ворота не открываются. По его словам, теперь все ворота и двери в доме ему придется переделывать.

«Я уже чувствую, что мне это в хорошую сумму влазиет, для чего мне нужна дорога, по которой я не могу ездить», — сказал Шмелев.

Жители также жалуются на то, что не могут выгнать свои автомобили за ворота дома, потому что строители прокладывают дорогу выше, чем она была до этого.

Однако в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» сказали, что жители улицы сами виноваты, потому что двери должны открываться внутрь двора.

Кроме того, в ведомстве заявили, что многие жители улицы вышли за так называемую «красную линию» (граница земельных участков, за которой запрещено что-либо строить), и сейчас должны сами убирать свои заборы, чтобы рабочие могли проложить дорогу.

По словам начальника «Бишкекасфальтсервиса» Мирлана Амантурова, рабочие не могут оставлять некоторые участки дороги без ремонта, особенно те, на которых слишком много ям.

Он добавил, что они прокладывают ирригацию и тротуары, и из-за этого некоторые жители не могут открыть двери или ворота своих гаражей.

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