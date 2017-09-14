Преподаватель Кыргызской Государственной юридической академии угрожает отчислить студентов, которые не проголосуют за кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Аудиозапись о том, что преподаватель КГЮА угрожает студентам отчислением была опубликована на YouTube. На записи слышно, как учительница просит студентов зарегистрироваться на избирательном участке при вузе и проголосовать за Сооронбая Жээнбекова.

Преподаватель пригрозила, что руководство может выявить тех, кто не проголосовал за Жээнбекова и отчислить из университета.

«В прошлом году, когда мы ходили голосовать [на референдум] и выявили тех, кто против [поправок в Конституцию] проголосовал, это все выявляется. Те четыре человека, которые не проголосовали, как надо, сейчас на рассмотрении на отчисление», — говорит она.

Из разговора на аудиозаписи становится ясно, что преподаватель собрала паспорта студентов для того, чтобы зарегистрировать их на избирательном участке при вузе. При этом она сказала, что если они будут голосовать на территории университета, то только за Жээнбекова.

«Вы же понимаете, что отдали мне свои паспорта, и вы автоматически голосуете за Жээнбекова. Если вы пойдете и проголосуете за другого человека, то мы вас выявим. Все знают, что КГЮА за СДПК, за Жээнбекова», — говорит она.

В конце аудиозаписи педагог спрашивает у студентов о том, за кого они проголосуют. Одна из студенток отвечает, что будет голосовать за другого кандидата — Омурбека Бабанова. Преподаватель попросила ее пойти домой.

«Все, свободна, можешь идти домой. Давай мы дальше поговорим без тебя», — сказала она.

Также учитель попросила выйти из аудитории и всех сторонников кандидата на пост президента Темира Сариева.

Корреспонденту Kloop.kg не удалось связаться с руководством университета, чтобы получить комментарий.

Ректором КГЮА является действующий депутат от провластной партии СДПК Канат Керезбеков.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 13 человек.

По теме: