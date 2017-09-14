В обновленном рейтинге Международной федерации футбола сборная Кыргызстана заняла 122-ю строчку, улучшив свои показатели на шесть позиций по сравнению с прошлым месяцем.

По итогам августа, подопечные Александра Крестинина заняли 122-ю строчку мирового рейтинга, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым месяцем.

В августе сборная сыграла лишь один матч — против сборной Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Рейтингом этот матч не учитывался, так как проходил вне календаря ФИФА, по обоюдному согласию двух федераций.

В начале сентября сборная Кыргызстана должна была сыграть со сборной Мьянмы в третьем туре отборочного раунда Кубка Азии-2019. Но матч был отменен из соображений безопасности игроков и болельщиков.

Пока неизвестно, какие санкции грозят сборной Кыргызстана за отмену встречи. Следующий матч в календаре отборочного раунда национальная сборная также должна сыграть против Мьянмы 10 октября, но уже в гостях.

Соперники Кыргызстана по группе отборочного раунда Кубка Азии-2019 расположились на следующих позициях: Индия на 107-ом месте (-10 строчек рейтинга), Мьянма на 152-ом (+5) и Макао на 182-ом (+1).

Командой месяца по версии ФИФА стала сборная Кабо-Верде, которой удалось подняться сразу на 47 позиций и занять 67-е место. Хуже всех себя показала сборная Гватемалы, которая опустилась в мировом рейтинге на 31 позицию (131-е место).

В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. На первом месте сборная Германии вновь сменила Бразилию, на третью строчку поднялась сборная Португалии.

В топ-5 также вошли Аргентина и Бельгия. Следом за ними расположились: Польша, Швейцария, Франция, Чили и Колумбия.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.

Фото: Федерация футбола Кыргызской Республики